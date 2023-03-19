تخصيص مقاعد للعائلات بحافلات الرياض.. وبطاقات مخفضة لهذه الفئات

توفر خدمة حافلات الرياض التي أطلقتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض، اليوم (الأحد)، مقاعد مخصصة للعائلات في مقدمة الحافلة، فضلا عن توفير بطاقات مخفضة تمكن حاملها من الحصول على خصم 50٪ من ثمن تذكرتهم.
وشملت الفئات التي تمنح البطاقات المخفضة كل من أعمارهم دون سن 18 عامًا، والطلاب، وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرضى السرطان، وذوي الشهداء من الدرجة الأولى، ومن أعمارهم 60 عاما فما فوق، كما يشترط حمل إثبات الأهلية عند استخدام هذه البطاقة.
ويمكن للفرد الحصول على البطاقات المخفضة الخاصة بحافلات الرياض من خلال زيارة مكتب بيع التذاكر في محطة شارع علي بن أبي طالب وتقديم ما يثبت الأهلية، والوثائق الرسمية المطلوبة للتقدم بطلب الحصول على البطاقة المخفضة، وذلك خلال مواعيد عمل المكاتب من الساعة 5:30 صباحًا حتى 11:30 مساءً طوال أيام الأسبوع. وفق “أخبار 24”.
كما يتاح في المواعيد ذاتها الاتصال بخدمة العملاء المخصصة لخدمة المستفيدين من الحافلات، فضلا عن نشر المزيد من المعلومات حول المشروع عبرالموقع الإلكتروني المخصص له.
يذكر أن الحافلات جهزت بمنحدرات للكراسي المتحركة، ومساحات لاستيعاب جميع متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة، فيما يمنع اصطحاب الحيوانات الأليفة في الحافلات سواء في أقفاص أو مقيدة.