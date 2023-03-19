“التجارة”: السلع الرمضانية متوفرة ونراقب “الأسعار” والمؤثرات عليها

أكدت وزارة التجارة وفرة السلع الغذائية والمنتجات الرمضانية في الأسواق المحلية ومنافذ البيع، واستمرار فرق الرقابة الميدانية في تنفيذ خطة عملها الموسمية للشهر الكريم.
وأشارت إلى تنفيذ جولات استباقية للرقابة على المستودعات والأسواق بكافة مناطق المملكة بهدف رصد أي مؤثرات على حركة العرض والطلب وتلبية أي زيادة مطلوبة، والتأكد من تعدد موردي السلع، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه مخالفات أنظمة حماية المستهلك.
وبينت الوزارة أنها تعمل طوال الشهر الفضيل ومواسم العمرة والزيارة على متابعة توفر المواد الغذائية والتموينية الأساسية بما يحقق الاحتياجات المطلوبة للاستهلاك، والرقابة على الأسعار، بالإضافة إلى التحقق من تأمين مخزون كاف، وضمان سلامة وصلاحية السلع المعروضة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أنها تراقب التزام المراكز والمحال التجارية بوضع بطاقات أسعار المنتجات، ومطابقة الأسعار مع صناديق المحاسبة، وضبط حالات الغش والتضليل للعروض الترويجية التي عادة ما تصاحب دخول الشهر الكريم.