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جديد المحليات > المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان بعد غد
19/03/2023   4:43 م

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان بعد غد

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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساءَ بعد غد (الثلاثاء).

وحثت المحكمة من يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وأمّلت المحكمة العليا في من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.

المحكمة العليا تدعو لتحري رؤية هلال رمضان بعد غد

جديد المحليات
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