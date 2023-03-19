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جديد المحليات > “ساما” ترخص لشركة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
19/03/2023   4:43 م

“ساما” ترخص لشركة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

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أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” الترخيص لشركة مستقبل الإبداع للوساطة الرقمية بممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل في المملكة.

وذكر أن نشاط الوساطة الرقمية يهدف إلى ربط العملاء بجهات التمويل بحسب التزاماتهم الائتمانية وملاءتهم المالية، وعرض الخيارات التمويلية المتاحة لهم.

وأكد أن هذه الخطوة ستسهم في تحقيق أهداف استراتيجية التقنية المالية بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.  وفق “أخبار 24”.

“ساما” ترخص لشركة لممارسة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل

جديد المحليات
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