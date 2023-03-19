“القصبي” لرجال الأعمال الأتراك: المملكة أرض الفرص ومجتمعها شاب ومحب للاستثمار

قال وزير التجارة، ماجد القصبي، إن المملكة أرض الفرص وتعيش نهضة وتحولاً غير مسبوق بسبب 6 مقومات رئيسية منها وجود رؤية للمملكة وخطة وقيادة صاحبة رؤية وطموح عالٍ وحريصة على المتابعة.
وأضاف “القصبي”، خلال كلمته في ملتقى الأعمال السعودي التركي، أن المقومات الأخرى تتمثل في أن الله منَّ على المملكة بنعم كثيرة جعلتها تتميز على أي دول أخرى، ومن بينها وجود الآثار وبيت الله الحرام، والثروات المعدنية والنفطية، فضلا عن المواقع السياحية.
ولفت إلى أن المقومات الأخرى تتمثل في توفر المال، وأن 80% من سكان المملكة أعمارهم أقل من 45 عاما، لذلك كان مجتمع المملكة مجتمعاً شاباً وموالياً للتغيير ومؤيداً ومطوراً ومحباً للاستثمار، كما أنه متمكن من التكنولوجيا.
وأكد أن كفاءة الأجهزة الحكومية اليوم تنافس القطاع الخاص، وهذا يعد أبرز إنجازات رؤية المملكة 2030، مضيفا أن المملكة لديها العديد من الاستثمارات في قطاعات متنوعة منها السياحة والإسكان والاقتصاد والخدمات والرقمنة.
ولفت إلى أن المملكة حققت أكبر معدل نمو مقارنة بدول مجموعة العشرين، كما أن المملكة مثلها مثل أي دولة تخطئ وتصيب وتصحح، مع إدراكها لأهدافها التي تسعى لتحقيقها وسيرها في المسار الصحيح.
وأشار إلى أن العلاقات التجارية مع تركيا جيدة لكنها لا ترتقي لطموحات القيادات، إذ بلغ حجم التبادل التجاري معها في العام الماضي 5.8 مليار دولار، مضيفا أن الطموحات كبيرة لمضاعفة الرقم، وأن افتتاح معرض المنتجات التصديرية التركية في المملكة والذي يشارك فيه 150 شركة يعد فرصة للتواصل وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن كافة الأجهزة والجهات الحكومية في خدمة رجال الأعمال السعوديين والأتراك، وستعمل على الإجابة على استفساراتهم وتسهيل مهامهم، متطلعا إلى أن يشهد شهر رمضان بداية لعلاقة قوية مع تركيا وكتابة كتاب جديد معها، مضيفا أن مثل هذه الملتقيات تساعد على التواصل والتقرب والتعارف بين رجال الأعمال في البلدين.