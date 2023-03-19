“إنفاذ” يقيم مزاد تاج الياسمين على أرض بمساحة 360 ألف م2 شمال الرياض

يقيم مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” مزاد تاج الياسمين، لعرض فرصة استثمارية كبرى، عبارة عن أرض خام بحي الياسمين في شمال مدينة الرياض سيتم بيعها الإثنين المقبل في المزاد العلني الحضوري الذي سيقام بفندق “جي دبليو ماريوت برج رفال” في مدينة الرياض.
ويعرض المزاد هذه الفرصة الاستثمارية النوعية وهي أرض تحتوي قطعًا تجارية ومخططات سكنية؛ يتجاوز إجمالي مساحاتها 360 ألف متر مربع، كما تتميز بموقع استثنائي ضمن مخطط معتمد من أمانة الرياض.
وتتمركز الأرض بين أهم الطرق الرئيسية والحيوية والمشاريع العملاقة؛ حيث تقع على تقاطع طريق الملك سلمان وطريق الملك عبدالعزيز، وتبعد عن طريق الملك فهد وعن طريق أنس بن مالك 2 كم، كما تحيط بها معالم بارزة، منها مشروع المربع الجديد داون تاون الرياض، وجامعة الأميرة نورة إذ يبعد المعلمانِ عن الأرض 7 كم، وعن مشروع واجهة الرياض ومركز الملك عبدالله المالي نحو 8 كم، وعن مطار الملك خالد الدولي 13 كم.
ودعا “إنفاذ” الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه إلى زيارة المنصة الإلكترونية أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي ومركز الاتصال الموحد.
وفق “أخبار 24”.