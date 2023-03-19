8 آلاف زيارة للتأكد من تطبيق المنشآت نظام التأمينات الاجتماعية خلال فبراير

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن قيام فرقها بأكثر من 8 آلاف زيارة لأصحاب العمل والمنشآت خلال فبراير الماضي.
وتأتي هذه الزيارات في إطار جهود المؤسسة للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية؛ لضمان حقوق المشتركين، ومتابعة تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية المعتمدة لضمان بيئة عمل آمنة وصحية والحرص على سلامة العاملين.
وأوضحت المؤسسة أنه تم تقديم الدعم لـ 3.5 ألف منشأة لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، كما تم القيام بأكثر من 6 آلاف زيارة توعوية، وعقد 15 ورشة خارجية لأصحاب العمل؛ لتعزيز التواصل مع العملاء والإجابة عن جميع استفساراتهم والاستماع لملحوظاتهم لتطوير الإجراءات وتسهيلها.
وشملت الجوانب التوعوية توعية المنشآت وأصحاب العمل بأبرز الملحوظات التأمينية وطرق تلافي الوقوع فيها، التي تشمل تسجيل المشتركين دون وجود علاقة عمل وعدم تحديد السبب الفعلي لاستبعاد المشترك، وكذلك تسجيل المشترك بأجر غير صحيح. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تولي جانب التوعية عناية خاصة من خلال عقد ورش العمل والبرامج التدريبية الموجهة لجميع العملاء من مشتركين وأصحاب عمل؛ لزيادة الوعي ونشر المعرفة حول نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.