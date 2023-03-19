وسط إقبال كثيف .. “جدة التاريخية” تزخر بالبضائع وتتزين بالحُلة الرمضانية

تشهد أسواق جدة التاريخية حاليا إقبالا كثيفا من المتسوقين مع تزين شوارعها ومحالها التجارية بالحُلة الرمضانية بألوان زاهية وأشكال جميلة.
وتعرض الدكاكين البضائع واللوازم المنزلية والرجالية والنسائية للتجهيز لشهر رمضان، ووفقا لـ”واس” فقد تميزت مراكز التسوق الداخلية أو ساحات التسوق المفتوحة بخيارات جذب متنوعة، تثري زوارها بتوفير احتياجاتهم الشخصية والمنزلية.
وتزينت المحال التجارية والشوارع والمنازل بجدة بالفوانيس والأهلّة والنجوم المضيئة فضلا عن كتابة كلمات وعبارات وأشكال تقليدية رائعة تتناسب مع حلول الشهر الكريم، الأمر الذي حولها إلى لوحة زاهية، ومزار رمضاني مناسب للعديد من الزوار. وفق “أخبار 24”.