الصحة تحذر من “المرض الصامت”.. وتكشف أعراضه “الخطيرة”

حذرت وزارة الصحة من ارتفاع ضغط الدم في الجسم أو ما يُسمى بـ”المرض الصامت” كونه يُسبب الكثير من المشاكل الصحية على المدى الطويل مثل فشل القلب والكلى والسكتة الدماغية.
وأوضحت الوزارة أن معرفة ضغط الدم ضرورية لمعرفة مؤشرات الجسم الحيوية، وتعطي صورة واضحة للمرضى عن وضعهم، واكتشاف المرض في مراحله الأولى إن وجد، وكذلك التحكم بمستويات ضغط الدم وتجنب مسببات الارتفاع.
وأشارت إلى أنه يحب قبل قياس الدم تجنب التدخين والطعام والمشروبات التي تحتوي على كافيين، وتجنب وضع الساق على الساق الأخرى عند الجلوس، مع التحقق من دقة الجهاز عند القياس.
وحول مضاعفات المرض الصامت، نوهت إلى أنه إذا كان ضغط الدم مرتفعاً جداً فإنه يضع ضغطاً إضافياً على الأوعية الدموية والقلب والأعضاء الأخرى مثل الدماغ والكليتين والعينيين، كما يمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم المستمر من خطر الإصابة بعدد من الحالات الصحية الخطيرة التي تهدد الحياة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن قائمة تلك الحالات الصحية الخطيرة تشمل أمراض القلب، والسكتات الدماغية، وأمراض الشرايين، وتمدد الأوعية الدموية الأبهري، وأمراض الكلى.