كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون، أمس (الأحد)، دورتها البرامجية لشهر رمضان المبارك 2023، والتي تضمنت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والبرامج، أبرزها “ذات” لسامي الجابر و”أمنية” لفايز المالكي.
وشملت خريطة الأعمال، التي أطلقت في مقر الهيئة بالرياض، بحضور وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة سلمان الدوسري، وعددٍ من الإعلاميين والمثقفين، برنامج “خيرها بناسها”، والذي يسلط الضوء على العمل الخيري والإنساني، كما يقدم الفنان عبدالإله السناني برنامج “نخوة”.
ويطل الإعلامي علي العلياني في شهر رمضان بالموسم الثاني من برنامج “مراحل”، مع نخبة من الضيوف الجدد، كما يتقاسم هشام الهويس وشيماء سيف تقديم برنامج المسابقات “المطانيخ”، فيما يقدم كل من “سبايكي” ومشاري العتيبي وهبة حسين برنامج المسابقات “الكاش في الطريق”.
كما تشهد خريطة الأعمال الإعلامية، برنامج “طويق” لمحمد بن نحيت، وبرنامج “علوم الأولين” للممثل عيد سعيد، فضلًا عن ومسلسل “برودكات” في شهر رمضان بنخبة من نجوم الكوميديا.
وتتضمن برنامج “جسور”، والذي يستعرض نجاحات لمواطنين خارج البلاد في مختلف المجالات، كما يحاكي برنامج “شجعان” قصصًا مماثلة لنجاح المواطنين داخل المملكة.
ومن بين المسلسلات التي ستُعرض في شهر رمضان، مسلسل “قرة عينك” للفنانة القديرة حياة الفهد ونخبة من الممثلين، والموسم الثاني من مسلسل “نتفلوريكس”.
كلمة سعادة الرئيس التنفيذي لـ #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون الأستاذ محمد فهد الحارثي؛ بمناسبة حفل تدشين الدورة البرامجية في شهر رمضان 2023. pic.twitter.com/a2FuVjAxRj
— قناة السعودية (@saudiatv) March 19, 2023
حرصًا على مشاركتها في الأعمال الخيرية والإنسانية؛ تقدم لكم هيئة الإذاعة والتلفزيون في شهر رمضان برنامج #أمنية مع النجم فايز المالكي الذي يهدف لتحقيق أمنيات الأطفال الذي يعانون من أمراض السرطان. @fayez_malki pic.twitter.com/2Gx6wrD8rO
— قناة السعودية (@saudiatv) March 19, 2023
صورة جماعية لمعالي وزير الإعلام والرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون ، في ختام حفل تدشين الدورة البرامجية لشهر #رمضان المبارك 2023م.
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— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) March 19, 2023
وفق “أخبار 24”.