“هيئة النقل”: 10 أنشطة ملزمة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات

كشفت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الإثنين)، أن هناك 10 أنشطة ملزمة بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات العاملة في قطاع النقل البري، وذلك عبر بوابة “نقل” الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن الأنشطة العشرة تشمل، أنشطة الأجرة (أجرة المطار، الأجرة العامة، الأجرة الخاصة)، وأنشطة النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي – عام)، ونشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات “عام”، ونشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن “عام”، بالإضافة إلى نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات “عام”.
وأضافت أن القائمة تضم أيضا، أنشطة نقل البضائع “عام، خاص”، ونشاط تأجير الشاحنات “عام”، ونشاط النقل الخفيف “عام” ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات “عام، خاص”، وأنشطة تأجير السيارات، وأخيرًا نشاط تأجير السيارات إلكترونياً “خصوصي”.
وشددت الهيئة على أهمية استخراج بطاقة التشغيل، مشيرة إلى أنها تعد وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل للتصريح لمركبة النقل بممارسة النشاط. وفق “أخبار 24”.
وقالت إنها تهدف من خلال اشتراط إصدار بطاقات التشغيل إلى تعزيز وضمان جودة الخدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات، موضحة أن بطاقات التشغيل تتضمن 4 عناصر أساسية هي بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص.
ولفتت الهيئة إلى أن الخطوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها في تنظيم وتهيئة جميع الخدمات والأنشطة في مختلف قطاعات النقل البري والبحري والسككي، لضمان توفير أعلى متطلبات السلامة ورفع معايير الجودة في الخدمات المقدمة.