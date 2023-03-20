على هامش”الفورمولا1″.. توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع عدة جهات عالمية

أعلنت وزارة الاستثمار أنها وقعت 14 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات مع عدة جهات عالمية رائدة، على هامش “الفورمولا1” .
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها 5 اتفاقيات في قطاع رياضة المحركات، بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الواعد بالمملكة.
وأفادت بأنه تم توقيع 6 اتفاقيات استثمارية مع جهات رياضية رائدة في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تطوير القطاع الرياضي بمختلف مجالاته بالمملكة.
وأشارت إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة.