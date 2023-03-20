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جديد المحليات > على هامش”الفورمولا1″.. توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع عدة جهات عالمية
20/03/2023   2:06 م

على هامش”الفورمولا1″.. توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع عدة جهات عالمية

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أعلنت وزارة الاستثمار أنها وقعت 14 اتفاقية استثمارية في مختلف القطاعات مع عدة جهات عالمية رائدة، على هامش “الفورمولا1” .

وأوضحت الوزارة أنه من ضمن هذه الاتفاقيات التي تم توقيعها 5 اتفاقيات في قطاع رياضة المحركات، بهدف المساهمة في تطوير هذا القطاع الواعد بالمملكة.

وأفادت بأنه تم توقيع 6 اتفاقيات استثمارية مع جهات رياضية رائدة في مختلف المجالات، بهدف المساهمة في تطوير القطاع الرياضي بمختلف مجالاته بالمملكة.

 وذكرت أنها وقعت اتفاقيتين استثماريتين في قطاع الترفية، مع جهات متخصصة في المجال، بالإضافة لتوقيع اتفاقية مع شركة Liebherr، بهدف تعزيز استثمارات الشركة في المملكة، ودعم توسيع نطاق منتجاتها، وتوطين التقنيات الخاصة بها. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 الطموحة لجعل المملكة وجهة استثمارية رائدة.

على هامش”الفورمولا1″.. توقيع 14 اتفاقية استثمارية مع عدة جهات عالمية

جديد المحليات
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