من خلال ابتكار 3 خطوط سعودية.. “الثقافة” تطلق مبادرة الحروف الطباعية

أطلقت وزارة الثقافة اليوم (الإثنين) “مبادرة الحروف الطباعية” من خلال ابتكار 3 خطوط سعودية فريدة من نوعها، يتميز كل خط منها في طريقته بالاحتفاء بالثقافة السعودية، وستكون متاحة مجاناً عبر منصة الخطوط الطباعية.
وأوضحت الوزارة أن “حرف المصمك” جاء كأول هذه الخطوط لينسب إلى قصر المصمك التاريخي؛ ليكون حجر الزاوية لحروف المحترف السعودي التي تلته، ويتميز بكونه متيناً، ثابت البنيان، واضح الملامح، سهل القراءة، ويمتاز عن بقية الحروف لأن رسومه الأولى وضعت دون الرجوع إلى أساليب الخط التقليدية.
وأبانت أن الثاني هو “حرف النسيب” المحتضن للطابع البسيط للملاحظات المكتوبة بخط اليد، بحيث تظهر على حروفه حركة اليد في الكتابة، ويصلح استخدامه في العناوين، والنصوص المرسلة، بالإضافة إلى مناسبته للمناسبات الأدبية، والشعر، وقصص الأطفال. وفق “أخبار 24”.
وأشارت إلى أن الثالث هو “حرف وتد” المأخوذ من “وتد الخيمة” لأن زواياه منحنية في شكل حروفه تذكر بشكل وتد زوايا الخيام، ويتصف هذا الحرف بديناميكية الحركة؛ لذلك يتناسب مع نصوص المهرجانات والمناسبات الرياضية.
وأفادت الوزارة أن إطلاقها لهذه المبادرة يأتي احتفاءً باللغة العربية واستخداماتها، وتعزيزاً لمكانتها لدى المجتمع، ودعماً للمختصين والمهتمين فيها، وذلك من خلال إضفاء لمسة فريدة تميّز الهوية السعودية على الخطوط العربية، وتحتفي من خلالها بالتراث السعودي والرموز الثقافية.