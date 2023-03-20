“البنك الأهلي”: تطورات “كريدت سويس” لن تؤثر على أرباحنا وخططنا المالية

أكد البنك الأهلي السعودي، أن التطورات المتعلقة باستثماره في مجموعة كريدت سويس، لن تؤثر على أرباح البنك، وأن أي تغيير في القيمة العادلة للاستثمار في مجموعة كريدت سويس لن يؤثر على توقعات وخطط البنك المالية لسنة 2023م.
وأوضح البنك عبر بيان على “تداول” قيامه في نوفمبر 2022م باستثمار 5.5 مليار ريال أي ما يعادل 9.88% في مجموعة كريدت سويس كجزء من مشاركته في عملية زيادة رأس المال.
وبيّن أن الاستثمار في مجموعة كريدت سويس، وفقاً للقوائم المالية لعام 2022م والتوقعات المالية لسنة 2023م المعلنة مسبقًا، تمثل أقل من 0.5% من إجمالي أصول البنك الأهلي السعودي، و1.7% من محفظة البنك الاستثمارية كما في ديسمبر 2022م.
وأشار إلى أن التأثير على نسبة كفاية رأس المال للبنك الأهلي السعودي من تراجع القيمة السوقية هو نحو 15 نقطة أساس، كما في ديسمبر 2022م، متوقعًا أن يكون التأثير المحتمل على هذه النسبة هو نحو 35 نقطة أساس، لافتًا إلى عدم تأثير ذلك على أرباح البنك. وفق “أخبار 24”.
وأفاد بأن أصول البنك الأهلي السعودي تزيد على 945 مليار ريال، كما يتمتع البنك برأس مال قوي وسيولة جيدة أعلى من المتطلبات النظامية، في الوقت الذي تُعد فيه المملكة العربية السعودية من بين أسرع الدول نموًا ضمن مجموعة العشرين.