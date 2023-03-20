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جديد المحليات > 15 شركة تركية تبحث مع غرفة الرياض إقامة شراكات استثمارية
20/03/2023   2:11 م

15 شركة تركية تبحث مع غرفة الرياض إقامة شراكات استثمارية

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أعلنت غرفة الرياض أن قطاع الأعمال بحث مع وفد جمعية مصدري الكهرباء والإلكترونيات التركي والذي يضم 15 شركة، سبل تعزيز التعاون التجاري وإقامة شراكات استثمارية بين قطاعي الأعمال في البلدين.

وأوضحت الغرفة أن تخصص الشركات يضم، قطاعات الكابلات، والإضاءة، والمولدات والمحولات، والإلكترونيات، والأدوات المنزلية، والمضخات، ومعدات الحفر، والمقابس والألواح الكهربائية.

 وأشارت إلى أنه جرى على هامش اللقاء عقد لقاءات ثنائية مع رجال الأعمال تم خلالها بحث أوجه التعاون المشترك والاستفادة من الفرص المتاحة في اقتصاد الدولتين وتبادل الخبرات في مجال تخصصات الوفد. وفق “أخبار 24”.

 يذكر أن زيارة الوفد تأتي في إطار جهود غرفة الرياض لتقوية الروابط بين رجال الأعمال ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز الروابط التجارية والتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

15 شركة تركية تبحث مع غرفة الرياض إقامة شراكات استثمارية

جديد المحليات
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