إطلاق شركة “نيرا” ذراع الأعمال لـ”خدمات الملاحة الجوية”

أطلق قطاع الطيران، اليوم (الاثنين)، شركة “نيرا”، ذراع الأعمال لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، وذلك خلال حفل إطلاق الشركة ضمن اجتماع اللجنة التوجيهية لتفعيل إستراتيجية قطاع الطيران المدني برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.
وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن أهداف الشركة وخدماتها، والتي تمتد إلى تنفيذ وإدارة المشاريع في مجال الطيران المدني والملاحة الجوية.
ومن المقرر أن يشغل المهندس خالد عطية منصب الرئيس التنفيذي للشركة، إذ سبق له شغل عدة مناصب قيادية، آخرها الرئيس التنفيذي للتقنية بشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، فضلًا عن امتلاكه رصيدًا كبيرًا من الخبرات في مجال الطيران المدني. وفق “أخبار 24”.
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبدالعزيز الزيد، أن شركة “نيرا” تعد إضافة مهمة ورافدًا جوهريًا لقطاع الطيران، يستهدف تلبية احتياجات قطاع الطيران محليًا ودوليًا، ودعمه بالحلول الابتكارية.