اعتمد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اليوم (الإثنين)، عددًا من القروض التنموية والاستثمارية بقيمة بلغت أكثر من 2.3 مليار ريال.
وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة مدير الصندوق، منير السهلي، أن اعتماد هذه القروض يؤكد حرص الصندوق على تعزيز دوره التنموي والتمويلي للنشاط الزراعي، واستراتيجية الأمن الغذائي والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية، وتعزيز المخزون من المحاصيل الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
وفيما يخص القروض الموافق عليها فقد تنوعت القطاعات الممولة بين قروض تنموية متنوعة لصغار المزارعين والمربين في عدة مناطق، منها حائل وعسير وشقراء والأفلاج ومكة المكرمة والمزاحمية والدوادمي، وخميس مشيط والرياض والقصيم. وفق “أخبار 24”.
كما وافق المجلس، خلال اجتماعه اليوم برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الفضلي، على تمويل إنشاء صوامع لخزن الحبوب في 3 مواقع، إضافة إلى تمويل استيراد منتجات زراعية مستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي.