6 أشهر لتصحيح “المخالفات”.. و”المشهد الحضري” برأس دليل المباني “تحت الإنشاء”

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، دليل تغطية المباني تحت الإنشاء، بما يهدف لتحسين المشهد الحضري والمحافظة على صحة وسلامة العاملين في المشاريع ومرتادي الطرق.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها، المواصفات الواجب توافرها في تغطية المباني، بحيث تكون التغطية موحدة للمبنى تحت الإنشاء من الخارج بشباك منسوجة من البوليستر أو مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة، وفقاً للمواصفات والمقاييس السعودية، وبلون موحد، وتثبت خارج السقالات المحيطة بالمبنى من الخارج، بهدف عزل منطقة الأعمال عن الشارع ومستخدميه، وحماية العاملين والمارة من الأعمال الإنشائية في المشروع، إضافة إلى معالجة التشوه البصري على الشوارع التجارية في المدينة.
ودعت الوزارة أصحاب المباني القائمة ضمن النطاق الموضح في الدليل للاستفادة من مهلة تصحيح الأوضاع، والتي تمتد لمدة 6 أشهر اعتباراً من 15 مارس الجاري. وفق “أخبار 24”.
ويشترط الدليل لتطبيق التغطية الموحدة للمبنى تحت الإنشاء أن يقع المبنى داخل النطاق العمراني للمدينة، وعلى الشوارع التجارية، وأن يكون عدد الأدوار وفقًا لرخصة البناء 3 أدوار، وملحقاً علوياً فأكثر، وأن يكون صَدَر للمبنى رخصة بناء أو ترميم سارية.
وتشمل التغطية أنواعًا يعتمدها الدليل، مثل التغطية الجمالية التي تتم من خلال استخدام نفس المواد، ولكن تكون ذات طابع جمالي كالرسومات أو الصور.
ويهدف الدليل إلى ضبط وتنظيم مواقع الأعمال الإنشائية والترخيص لها، بما يضمن تطبيقه على المباني الواقعة على الشوارع التجارية الصادر لها رخص بناء وفقًا للتفاصيل الفنية والمعايير الموضحة في الدليل بجميع أنحاء المملكة.