منصة “استطلاع” تطرح 29 مشروعاً لأخذ المرئيات بشأنها قبل إقرارها

عرضت منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية 29 مشروعاً بالتعاون مع 13 جهة حكومية، لتمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها.
وطرحت وزارة المالية مشروع “نظام إيرادات الدولة” الذي يهدف إلى مواكبة التغيرات والتطورات التي يعيشها الاقتصاد السعودي في ظل رؤية 2030، إلى جانب “تعديل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية” بهدف منع استغلال النفوذ وتأثير المصالح الشخصية فيها.
كما طرح بنك التنمية الاجتماعية مشروع تعديل نظامه من أجل شمول مستفيدي الصندوق الخيري بمنتجاته وبرامجه، فيما عرضت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مشروع “إضافة فقرة جديدة من نظام التأمينات الاجتماعية” بهدف تفويضها بصلاحية القيام بالتسوية مع العملاء المخالفين. وفق “أخبار 24”.
أما وزارة الشؤون البلدية والقروية فطرحت للاستطلاع مشروع “اشتراطات مباني الخدمات الاجتماعية الأهلية”، لضمان ممارستها بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.