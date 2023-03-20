لتفعيل "مخرجات" لقاء ولي العهد بالسوداني.. وفد "سعودي رفيع" في العراق

تفعيلاً لمخرجات لقاء ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حطّ وفدٌ سعودي رفيع المستوى، رحاله اليوم في العاصمة العراقية بغداد.
والتقى وزير التجارة رئيس مجلس الهيئة العامة للتجارة الخارجية، رئيس الجانب السعودي لمجلس التنسيق السعودي العراقي، ماجد القصبي، رئيس الوزراء العراقي، وبحث الجانبان تفعيل المجلس، الذي يهدف إلى تعزيز التواصل بين البلدين على المستوى الإستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة في مختلف المجالات.
ويضع المجلس نصب عينيه عددا من الملفات، الاقتصادية والتنموية والأمنية، والاستثمارية والسياحية والثقافية والإعلامية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة، وحماية المصالح المشتركة، وتنمية الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.
واجتمع الوفد السعودي بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم (رئيس مجلس التنسيق السعودي العراقي من الجانب العراقي)، ووزير التجارة العراقي أثير الغريري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان، لتعزيز الشراكة الإستراتيجية في إطار مجلس التنسيق السعودي العراقي.
وفق “أخبار 24”.