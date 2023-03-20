“التعليم” تُصدر قراراً بتشكيل مجلس التعليم الأهلي الاستشاري

أصدر وزير التعليم يوسف البنيان قراراً بتشكيل مجلس استشاري للتعليم الأهلي؛ للتنسيق بين متطلبات العملية التعليمية والقطاع الخاص بشأن مشاريع التعليم العام.
ويتضمن المجلس عدة مهام، منها مراجعة متطلبات المستثمر في القطاع التعليمي، وخاصة التراخيص المرتبطة بالتعليم الأهلي والعالمي، والنظر في هندسة جميع إجراءات هذه التراخيص، وتقليص إجراءاتها التنفيذية.
ويهدف قرار “البنيان” إلى تطوير قطاع التعليم وتجويد القدرات التعليمية للمدارس الخاصة، وتحفيز الاستثمار في هذا المجال، وتعزيز التواصل مع القطاع الخاص للارتقاء بالشأن التعليمي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 في تمكين القطاع الخاص، وأهداف برنامج تنمية القدرات البشرية. وفق “أخبار 24”.
ويترأس وزير التعليم المجلس، على أن يضم في عضويته ممثلين لعدد من الوزارات والجهات الحكومية ووزارة التعليم، إضافةً إلى مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال.