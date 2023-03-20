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جديد المحليات > “التجارة” تدعو المستهلك للتأكد من سلامة الإطارات عبر بطاقة المنتج
20/03/2023   9:09 م

“التجارة” تدعو المستهلك للتأكد من سلامة الإطارات عبر بطاقة المنتج

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دعت وزارة التجارة المستهلكين للتأكد من سلامة الإطارات بمنافذ البيع عبر بطاقة المنتج.

وشددت الوزارة، عبر فيديو نشرته على حسابها في “تويتر”، على ضرورة التحقق من بيانات المنتج، والتي تشمل الشركة الصانعة للإطار، ومستوى التماسك، ومقاومة الدوران

وأشارت إلى إمكانية التأكد من سلامة المنتج من خلال مسح الكود المطبوع على بطاقات الإطارات، والتي توضح كامل البيانات الخاصة بها. وفق “أخبار 24”.

ونفذت الوزارة جولات رقابية على منافذ بيع الإطارات في جميع مناطق المملكة، للتحقق من عدم عرض أو بيع منتجات مخالفة للمواصفات.

“التجارة” تدعو المستهلك للتأكد من سلامة الإطارات عبر بطاقة المنتج

جديد المحليات
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