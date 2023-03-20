الأول من نوعه.. إطلاق مؤشر “صقر” لتصنيف الجامعات السعودية

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم (الاثنين)، التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي “صقر”، والذي يهدف إلى تحسين الجودة والتميز في العملية التعليمية، والمواءمة مع سوق العمل وتمكين المجتمع، وتعزيز التنمية المستدامة.
وتمر عملية التصنيف بعدة مراحل، ابتداءً من إطلاق المنصة الإلكترونية للتزود بالبيانات من مؤسسات التعليم العالي أو من الجهات الأخرى المعتمدة للتزود بالبيانات، ومراجعتها والتأكد من صحتها ودقتها ومعالجتها وتحليلها، وصولًا إلى استخراج النتائج واعتمادها وإعلانها بشكل سنوي عبر موقع الهيئة وقنواتها الإعلامية الرسمية، ورابط الموقع الإلكتروني للتصنيف السعودي العالمي “صقر”.
ويستهدف التصنيف، والذي يعد أول تصنيف وطني للجامعات في التعليم السعودي؛ خلال هذه المرحلة فئتين، تشمل إحداهما الفئة التعليمية، من حيث المؤشرات الخاصة بالأداء التعليمي التي تطبق على جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة، فيما تتعلق الفئة الشاملة بمؤشرات الجامعات التي لديها نشاط بحثي، ومؤشرات لقياس مخرجات البحث العلمي، وجودتها والابتكار.وفق “أخبار 24”.
واعتمد مجلس إدارة الهيئة فئات التصنيف ومجالاته ومؤشراته، ووثيقة قواعده وأحكامه، وذلك بعد الاستعداد للمبادرة باتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات.
ومرت رحلة تصميم المبادرة بخمس مراحل تأسيسية، ابتداءً بعمليات المسح الأولي للواقع والمقارنات المرجعية، و بناء الخطط والمنهجيات، وبناء مصفوفة مجالات ومؤشرات التصنيف، ثم مرحلة المراجعات النهائية، ومرحلة التحكيم التي أثمرت عنها النسخ النهائية لمصفوفات مجالات ومؤشرات التصنيف وفئاته.