“الصحة العالمية”: المملكة الأولى عربيًا وإقليميًا في الحد من استهلاك الملح

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن المملكة دخلت ضمن قائمة الدول الأعلى عالميًا في الحد من استهلاك الملح، والأولى عربياً وإقليمياً في سنّ التشريعات والإجراءات للحد من الاستهلاك المفرط للملح بهدف تحسين القيمة التغذوية للمنتجات الغذائية وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.
وأوضحت الهيئة أنها عملت خلال السنوات الأخيرة على حث مصنعي ومستوردي الأغذية بخفض محتوى الملح في 24 صنفاً غذائياً من خلال تشريع “الحدود الاسترشادية القصوى للملح في المنتجات الغذائية”.
وأشارت إلى أنها فرضت عدداً من الإجراءات على مصنعي ومستوردي الأغذية أهمها وضع حد إلزامي لمحتوى الملح في جميع أنواع الخبز “غرام واحد لكل 100 غرام من الخبز”، وحد إلزامي لكمية الملح في أغذية الرضع والأطفال، وكذلك في شراب اللبن بحيث لا يتجاوز “غراماً واحد لكل 100 مليلتر”.
وأظهرت التقارير الأخيرة للمنظمات العالمية وجود معدلات مرتفعة جداً لاستهلاك الملح في منطقة الشرق الأوسط، إذ يزيد متوسط استهلاك الفرد على 12 غراماً يومياً، وأوصت الدول إلى ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لخفض استهلاك الملح إلى 5 غرامات يومياً بشكل تدريجي معتدل مما يعزز الصحة العامة لدى المجتمع.
وفق “أخبار 24”.