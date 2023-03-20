“موانئ” تحصد “العلامة التجارية المميزة” ضمن جوائز “ShipTek”

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، اليوم (الإثنين)، أنها حصدت جائزة “العلامة التجارية المميزة”، ضمن جوائز “ShipTek” إحدى أشهر وأقدم الجوائز المتخصصة في القطاع البحري على مستوى الشرق الأوسط ودول آسيا، في نسختها الـ 16 التي عُقدت في دبي.
وقالت الهيئة، إن هذا الفوز يأتي امتدادًا للسمعة المميزة التي تحظى بها “موانئ” على المستوى الإقليمي والدولي وثقة المستثمرين والشركاء من القطاعين العام والخاص المحلي والعالمي في تعزيز استثماراتهم، مما يعكس قوة العلامة التجارية للهيئة.
وكانت “موانئ” حصدت خلال عام 2022 نحو 10 جوائز ومؤشرات محلية وإقليمية ودولية تتضمن تسجيل شهادة التأهيل من المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة “E F Q M”، وجائزة “صفقة العام” في حفل ماريتايم ستاندرد التميز.وفق “أخبار 24”.
وخلال العام الماضي أيضا، فازت “موانئ” مُمثلة بميناء جدة الإسلامي بجائزة “أفضل ميناء في عام 2022″، كما أحرزت جائزة “التحول الرقمي” ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر مما يرسخ علامتها التجارية ويعزز تنافسيتها إقليميًا وعالميًا.