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جديد المحليات > وزير “الصناعة” يناقش تعزيز الاستثمارات خلال لقائه بنائب رئيس حكومية نينجشيا
20/03/2023   10:49 م

وزير “الصناعة” يناقش تعزيز الاستثمارات خلال لقائه بنائب رئيس حكومية نينجشيا

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التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، اليوم (الاثنين)، نائب رئيس الحكومة الشعبية لمنطقة نينجشيا الصينية وانج لي، وبحثا تعزيز التعاون في قطاع الصناعة والتعدين، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتناول اللقاء، الذي جرى في مكتب الوزير بالرياض، المبادرات التي أطلقتها الوزارة والمحفزات والتشريعات لجذب الاستثمارات في قطاعي الصناعة والتعدين.

وشهدت العلاقات بين المملكة والصين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، إذ بلغت الصادرات السعودية غير النفطية إلى الصين 36 مليار ريال في عام 2021، ووصلت واردات المملكة غير النفطية من الصين في العام نفسه نحو 112 مليار ريال.

وزير "الصناعة" يناقش تعزيز الاستثمارات خلال لقائه بنائب رئيس حكومية نينجشيا

وفق “أخبار 24”.

وزير “الصناعة” يناقش تعزيز الاستثمارات خلال لقائه بنائب رئيس حكومية نينجشيا

جديد المحليات
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