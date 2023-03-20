“إنفاذ” يعلن بيع أرض تاج الياسمين بنحو 1.2 مليار ريال

تمكن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” من بيع أرض تاج الياسمين بـ 1.190 مليار ريال، بما يشمل السعي والضريبة، حيث تجاوزت مساحتها الإجمالية 360 ألف متر مربع، حيث تنافس عليها نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين والصناديق الاستثمارية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي أهمية دور المركز في الإشراف على مزودي الخدمات فيما يخص أعمال البيع والتصفية للأصول، أو التركات، أو المساهمات، أو غيرها من الأموال المسندة إليه.
وبين أن بلغ إجمالي الأصول التي تم تصفيتها خلال عامي 2021 و2022م، أكثر من 5 آلاف عقارٍ بمختلف مناطق ومدن المملكة، وتجاوز إجمالي الحقوق المستردة 12 مليار ريال. وفق “أخبار 24”.
ويعد “إنفاذ” مركزًا حكوميًّا مستقلًا، ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، أو التركات الخاصة.