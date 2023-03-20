نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بمشاركة 920 متدرباً.. “المالية” تطلق برنامج الرقابة الذاتية
20/03/2023   10:49 م

بمشاركة 920 متدرباً.. “المالية” تطلق برنامج الرقابة الذاتية

+ = -
586

أطلقت وزارة المالية، ممثلة في مركز المهارات المالية، برنامج الرقابة الذاتية، بمشاركة 920 متدرباً من منسوبي قطاع الإدارات المالية في الجهات الحكومية المستهدفة من مبادرة “دعم وتطوير أعمال الرقابة المالية”.

ويهدف البرنامج إلى بناء القدرات لدى موظفي الجهات الحكومية من خلال ورش العمل والبرامج التدريبية التي تم تصميمها خصيصاً لبناء قدراتهم وتثقيفهم وتعزيز رغبتهم في تبني تطبيق الرقابة الذاتية، إضافة إلى رفع مستويات الوعي لدى تلك الجهات لتطبيق أساليب الرقابة المالية. وفق “أخبار 24”.

ووفقا لآلية البرنامج، يُقسّم المتدربون إلى مجموعات، يتراوح عدد كل منها بين 10 و40 متدرباً، ويمتد التدريب من مارس – يونيو 2023م، ويشمل الحوكمة في القطاع الحكومي، وإدارة الالتزام، والرقابة الداخلية، وإدارة المخاطر، وتحليل البيانات، والمراجعة الداخلية، ومراجعة تقنية المعلومات، ويختتم بتدريب المدربين.

بمشاركة 920 متدرباً.. “المالية” تطلق برنامج الرقابة الذاتية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255158.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.