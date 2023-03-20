نيابةً عن الملك.. فيصل بن بندر يُكرم الفائزين بجائزة “الفيصل” العالمية

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شهد أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل العالمية، بدورتها الـ45.
وتوّج بالجائزة 8 شخصيات عربية وعالمية في مجالات خدمة الإسلام والدراسات الإسلامية والطب والعلوم واللغة العربية.
جائزة خدمة الإسلام
وفاز بجائزة خدمة الإسلام كل من الدكتور تشوي يونج كيل من كوريا، تثميناً لمساهمته في ترجمة العديد من الكتب الإسلامية إلى اللغة الكورية، بجودة عالية ودقة ووضوح، والشيخ ناصر عبد الله الزعابي من الإمارات، الذي ارتبطت جهوده بالأعمال الخيرية والإغاثية، وأثمرت بناء العديد من المراكز الإسلامية والمدارس والمستشفيات ورعاية آلاف الأيتام ودعم المحتاجين في قارة أفريقيا.
الدراسات الإسلامية
ومُنحت جائزة الدراسات الإسلامية في موضوع العمارة الإسلامية، للدكتور روبرت هيلينبراند من بريطانيا، المتخصص في العمارة، والذي أمضى مسيرته المهنية في التعليم في جامعة إدنبرة.
اللغة العربية والأدب
كما فاز المغربي الدكتور عبدالفتاح كيليطو بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب، لإسهاماته في تقديم دراسات تأويلية مكثفة تناولت الأعمال السردية العربية القديمة.
الطب
وفي مجال الطب، مُنحت الجائزة في موضوع الأوبئة وتطوير اللقاحات لكل من الأمريكي الدكتور دان هون بورو، والذي أسهمت أبحاثه في تعميق الفهم لعلم المناعة والعدوى الفيروسية، والبريطانية الدكتورة سارة كاثرين جيلبيرت، المشاركة في تطوير لقاح أسترازينيكا، ذي الفعالية العالية والتكلفة المنخفضة. وفق “أخبار 24”.
العلوم
وحقق جائزة العلوم كل من الأمريكية الدكتورة جاكي يي – رو ينج، التي عملت في تصنيع المواد النانوية المتقدمة والتطبيقات والأنظمة، ومواطنها الدكتور تشاد ألكساندر ميركن، والذي أسهم في تأسيس مجالات جديدة في الكيمياء وعلم المواد.
بث مباشر | حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك فيصل في دورتها الـ45#الإخبارية https://t.co/CsgfiKtnND
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 20, 2023