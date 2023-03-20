“الأمنية” تدفع بمتدربات الدورة الرابعة لـ”ميادين العزة”.. والخريجات: جاهزات لـ”خدمة الوطن”

شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء علي الدعيج، اليوم (الاثنين)، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.
وأكدت الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين الخدمة، بعد حصولهن
على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.
من جانبه، أكد الدعيج أن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب.
وأضاف أن الملتحقات بهذه الدورة نَفَّذْنَ عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس، والرماية، وعرض الفصيل الخاص.
وفق “أخبار 24”.