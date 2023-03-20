نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأمنية” تدفع بمتدربات الدورة الرابعة لـ”ميادين العزة”.. والخريجات: جاهزات لـ”خدمة الوطن”
20/03/2023   10:49 م

“الأمنية” تدفع بمتدربات الدورة الرابعة لـ”ميادين العزة”.. والخريجات: جاهزات لـ”خدمة الوطن”

+ = -
573

شهد مدير عام كلية الملك فهد الأمنية اللواء علي الدعيج، اليوم (الاثنين)، حفل تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة (نساء) بكلية الملك فهد الأمنية، تحت رعاية وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف.

وأكدت الخريجات جاهزيتهن للانضمام لميادين الخدمة، بعد حصولهن
على جميع البرامج العسكرية والمهارات من خلال الإمكانات المتطورة في معهد التدريب النسائي الأمني.

من جانبه، أكد الدعيج أن كلية الملك فهد الأمنية قدمت للخريجات برامج أمنية ذات كفاءة عالية واحترافية فائقة، وفق أحدث أساليب التعليم والتدريب.

وأضاف أن الملتحقات بهذه الدورة نَفَّذْنَ عددًا من الفرضيات، منها الدفاع عن النفس، والرماية، وعرض الفصيل الخاص.

تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة نساء بـ"كلية الملك فهد"

تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة نساء بـ"كلية الملك فهد"

تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي الرابعة نساء بـ"كلية الملك فهد"

[١٠:٣٧ م] Wahib Aljalal "الأمنية" تدفع بمتدربات الدورة الرابعة لـ"ميادين العزة".. والخريجات: جاهزات لـ"خدمة الوطن"

وفق “أخبار 24”.

“الأمنية” تدفع بمتدربات الدورة الرابعة لـ”ميادين العزة”.. والخريجات: جاهزات لـ”خدمة الوطن”

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255160.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.