بـ”5 أيام”.. 140 إيطالياً زاروا “المصمك والدرعية” واكتشفوا السياحة “السعودية”

خاض 140 مستكشفاً إيطالياً تجربةً من نوع خاص، عبر استكشاف الوجهات والتجارب السياحية في المملكة، خلال رحلة استمرت 5 أيام جرى خلالها زيارة العديد من المعالم، وذلك في إطار جذب السياح الأوروبيين لزيارة مناطق المملكة والاستمتاع بجمالها.
وعاش المتواجدون خلال الرحلة التي انطلقت من مطار البندقية الإيطالي الدولي، فرصةً مميزةً لمعايشة تجربة الحفاوة السعودية وضيافتها، وتراثها الغني، وثقافتها النابضة بالحياة، ومناظرها الطبيعية الخلابة.
وزار السياح الدرعية وقصر المصمك العتيق الشامخ وسط مدينة الرياض (بُني في القرن 14 الهجري)، وكذلك بوليفارد سيتي وبوليفارد وورلد، إلى جانب الاستمتاع بالتزلج على الرمال بأحد المخيمات البرية، وقيادة الدراجات الرباعية على الكثبان الرملية، وتجربة ركوب الجمال والخيل العربية الأصيلة.
وحرصوا على زيارة الأحساء المشهود لها بـ “السياحة التراثية”؛ وهي أكبر واحة للنخيل في العالم يصل عمرها إلى 6000 سنة تقريباً، بالإضافة إلى “حاضرة الدمام” للتعرف عن قرب على مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء)، مع استكشاف ما تضمه القرية التراثية من تجارب مختلفة. وفق “أخبار 24”.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد عملت على تدشين 20 وجهة جديدة تنطلق برحلات من عدد من العواصم والمدن الأوروبية (بوخارست وبودابست وكاتانيا ولارنكا وميلانو ونابولي وروما وتيرانا وفارنا والبندقية وفيينا) إلى الوجهات الرئيسة في المملكة مثل الرياض وجدة والدمام.