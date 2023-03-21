رفض مقترح النصر وموعد التقرير النهائي.. كواليس الاجتماع التأسيسي لتوثيق تاريخ كرة القدم

كشفت مصادر صحفية، مساء الإثنين، عن كواليس الاجتماع التأسيسي لفريق عمل توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، والذي انعقد الإثنين، بمدينة الرياض، بحضور ممثلي الأندية، ورابطة دوري المحترفين والمؤرخين الدوليين المرشحين من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وترأس الاجتماع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم إبراهيم القاسم، وتم خلال الاجتماع الموافقة على المهام العامة لممثلي الأندية وفريق العمل، بالإضافة إلى الاتفاق على العدد المناسب لفريق العمل، وعددهم 11 عضوًا يتم ترشيحهم عن طريق الأندية في مدة أقصاها 15 أبريل 2023.
وقالت المصادر، وفقا لـ”الرياضية”، إنه تم تحديد شهر مارس من العام المقبل 2024، موعدًا لإعلان التقرير النهائي لمشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية،
وأشارت المصادر، إلى أن ممثل نادي النصر، الوليد المهيدب، اقترح خلال الاجتماع السماح لكل نادٍ بترشيح مؤرخيْن اثنيْن لفريق العمل، وليس واحدًا فقط مثلما جاء في التعميم الذي أرسله اتحاد الكرة إلى أعضاء جمعيته العمومية.
وأوضحت المصادر، أن اقتراح النصر حظي بالرفض، بعدما أخضع الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم، إبراهيم القاسم، الذي أدار الاجتماع، اقتراح المهيدب إلى التصويت، ونال تأييد 3 أعضاء فقط من أصل 28 حضروا ممثلين عن الأندية.
وأضافت المصادر، أن ممثل نادي الاتحاد، عبدالإله النجيمي، اقترح بدء التوثيق منذ انطلاق كرة القدم في السعودية، وقبل تأسيس اتحاد اللعبة محليًا، وهو الاقتراح الذي وافق عليه إبراهيم القاسم، مؤكدًا دخول النشاط الرياضي منذ عهد الملك المؤسس، ضمن نطاق مشروع التوثيق.وفق “أخبار 24”.
وانعقد الاجتماع بحضور ممثلين لما يزيد على نصف الأندية الـ 47 أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى الخبراء الأجانب الخمسة الذين رشّحهم “فيفا” للاستعانة بهم في المشروع.
ويتكون الخماسي الأجنبي من الألماني مايكل شالموملز، والبريطاني جي أوليفر، والفرنسي بيير لانفرانشي، والأمريكي كيفين لا تاليك، والمغربي حكيم غزّاوي، وجميعهم يتمتعون بخبرات واسعة في مجال التاريخ الرياضي، وسبق لهم العمل في مشاريع مشابهة.