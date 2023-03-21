“تقويم التعليم” تدشن معايير أكاديمية لـ13 تخصصًا جامعيًا

دشنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أمس (الاثنين)، المعايير الأكاديمية الجامعية التخصصية، وذلك لـ 13 تخصصًا كمرحلة أولى، والتي ستعقد اختباراتها المعيارية نهاية مايو المقبل.
وشملت التخصصات المستهدفة في المرحلة الأولى، التي تم الإعلان عنها خلال لقاء عقدته الهيئة عن بعد، كلًا من المالية، والمحاسبة، والتسويق، التمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب الآلي، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي .وفق “أخبار 24”.
ويهدف اللقاء لتقديم وصف لمبادرة رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل “جاهزية”، والآثار التطويرية المترتبة على هذه المبادرة، ومن أبرزها تأمين مستقبل الكوادر في مختلف التخصصات، وعن إسهاماتها في ضمان جودة مخرجات مؤسسات التعليم.