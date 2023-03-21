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رياضة > الانضباط تغرم مدرب النصر غارسيا بسبب مواجهة أبها
21/03/2023   7:05 ص

الانضباط تغرم مدرب النصر غارسيا بسبب مواجهة أبها

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق إلزام مدرب النصر رودي غارسيا، بدفع غرامة مالية قدرها 37.5 ألف ريال، بعد مباراة فريقه أمام أبها الماضية بدوري روشن.

وقال بيان لجنة الانضباط والأخلاق، إن المخالفة جاءت بسبب عدم إلتزام مدرب النصر رودي غارسيا بارتداء البطاقة التعريفية داخل الملعب خلال المباراة، وذلك وفقاً لما ورد في تقرير مراقب المباراة.

وأضاف البيان: “أولاً: ثبوت مخالفة غارسيا للمادة (71-1) من لائحة الانضباط والأخلاق. ثانياً: إلزام المدرب بدفع غرامة مالية قدرها (37,500) سبعة وثلاثون ألف وخمسمائة ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. ثالثاً: قرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (139) من لائحة الانضباط والأخلاق”.وفق “أخبار 24”.

وحوّل فريق النصر تأخره بهدف لفوز على أبها بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ 21 بدوري روشن.

الانضباط تغرم مدرب النصر غارسيا بسبب مواجهة أبها

رياضة
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