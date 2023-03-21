بعد تصريحات وزير الرياضة.. آخر مستجدات أزمة الأهلي

تلقى جمهور النادي الأهلي صدمة قوية يوم الخميس الماضي، بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بمنع النادي من التسجيل لفترتين متتاليتين على خلفية قضية لاعبه السابق لويس غرابان.
وجاء هذا القرار في الوقت الذي يستعد فيه النادي للعودة مجددًا إلى دوري المحترفين، وسط آمال وتطلعات جماهيره لتدعيم صفوفه بأفضل العناصر للظهور بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر عليها في موسمه الأخير بدوري المحترفين قبل الهبوط إلى دوري يلو.
وسرعان ما حرّك هذا القرار وتيرة الأحداث داخل النادي الأهلي، حيث ذكرت مصادر لـ”سبورت 24″ يوم الجمعة الماضي أن وزارة الرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم بصدد تشكيل لجنة تحقيق مع مسيري النادي على خلفية قرار الفيفا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه اللجنة تأتي للبحث في أسباب وجود مطالبات مالية متراكمة على النادي ابتداء من فترة انتقالات اللاعبين الصيف الماضي، على الرغم من الدعم الكبير الذي قدمته وزارة الرياضة للنادي خلال الفترة الماضية لحل كافة القضايا العالقة في الفيفا.
وأضافت المصادر لـ”سبورت 24″، أن قرار المنع من التسجيل صحيح، ولكن إذا صدر قرار فيفا بعد تعاقد مجلس إدارة الأهلي مع الصفقات الجديدة، سيتم تسجيلهم لتدعيم صفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث إنه سيتم حينها استخدام الإجراءات الوقائية.
وأمام هذه العاصفة التي يبدو أنها ستعصف بالأهلي خلال الفترة المقبلة، أدلى وزير الرياضة بتصريحات، مساء الإثنين، قال فيها إن كل الأندية تواجه الكثير من التحديات سواء في المملكة أو حول العالم، مضيفًا: “لذلك نشدد دائمًا على الأندية بضرورة تقديم مستندات وما لديها من أمور لكي ندعم هذه الأندية سواسية من جانب الوزارة”.
وجاءت هذه التصريحات لتمنح جماهير الأهلي بعض الأمل حول إمكانية تخطي هذه الأزمة على الرغم من أن القرار بحسب خبراء يعتبر نافذًا، لكن تحرك وزارة الرياضة المستمر لدعم الأندية السعودية التي تواجه مشاكل من هذه النوعية ربما يقلل من تداعيات هذه الأزمة.وفق “أخبار 24”.
وتلوح في الأفق أزمة جديدة تتمثل في احتمالية إصدار قرار بخصم نقاط من رصيد الفريق في دوري يلو، وهو ما يهدد عودة الفريق إلى دوري روشن.
وطالبت الجماهير عبر مواقع التواصل بضرورة فوز الأهلي في أكبر عدد ممكن من مبارياته المتبقية في الدوري تجنبًا لإصدار قرار بخصم نقاط، علمًا بأن الفريق يحل ثانيًا في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، بفارق 10 نقاط عن العربي صاحب المركز الخامس، حيث تتأهل أول 4 فرق إلى دوري روشن للمحترفين.