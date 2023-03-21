رينارد.. بين شائعات الرحيل لفرنسا وثقة الجماهير السعودية

لعقود من الزمن ستظل كلمات مدرب المنتخب السعودي، هيرفي رينارد بين شوطي مباراة الأخضر أمام الأرجنتين في افتتاح مباريات المجموعة الثالثة في مونديال قطر محفورة في الأذهان، فالنتيجة كانت مذهلة لعالم كرة القدم أجمع بتحقيق الفوز الوحيد على الفريق الذي حاز اللقب في نهاية المطاف.
ورغم أن رحلة الأخضر في مونديال قطر لم تصل إلى النقطة التي أرادها الجميع بعد الفوز على منتخب الأرجنتين لكن في النهاية كانت هناك رسالة أمل للجميع بأن القادم سيكون أفضل تحت قيادة المدرب الفرنسي صاحب السيرة الذاتية الرائع والإنجازات المدونة في سجلات الكرة خصوصًا في قارة أفريقيا.
عروض للمدرب الفرنسي
وبعد مونديال قطر 2022، خرجت العديد من التقارير تتحدث عن وجود عروض من أجل رينارد لكن بشرط الرحيل عن الأخضر، على سبيل المثال لا الحصر، ذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر اختيار رينارد لتولي مسؤولية قيادة منتخب السيدات، لكنه طالبه بفسخ عقده أولا مع الاتحاد السعودي.
كما ربطت تقارير صحفية أخرى اسم رينارد بالتعاقد مع المنتخب البلجيكي في ظل رغبته في التعاقد مع مدرب جديد إلا أن هيرفي قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الأخبار التي أشارت إلى أنني قدمت عرضًا لتدريب المنتخب البلجيكي خاطئة تمامًا”.
وفي ظل التقارير المتداولة عن إمكانية رحيل رينارد، يأمل قطاع عريض من الجماهير باستمرار المدرب الفرنسي في قيادة الأخضر وقيادة الفريق خلال كأس آسيا العام المقبل في قطر، إضافة إلى قيادة الفريق نحو التأهل لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027 التي تستضيفها المملكة.
ثقة الجماهير
ويحظي رينارد بثقة الجماهير منذ تم التعاقد معه في يوليو 2019 كأول مدرب فرنسي في تاريخ “الأخضر”.
وجاء إعلان التعاقد مع “رينارد” وقتها بمثابة مفاجأة سعيدة للجماهير السعودية نظرًا للسيرة الذاتية الرائعة التي يتمتع بها المدرب الفرنسي، والذي حقق العديد من الإنجازات على مستوى تدريب المنتخبات سواء مع منتخبي ساحل العاج أو المغرب.
نتائج الأخضر
قاد رينارد المنتخب السعودي في 40 مباراة حتى الآن محققًا 21 انتصارًا مقابل 11 تعادلاً و8 هزائم، وكانت البداية يوم 5 سبتمبر 2019 بودية مالي في الدمام والتي حسمها التعادل 1-1. ويعد رينارد رابع أكثر مدرب خاض مع المنتخب السعودي مباريات بعد كل من ناصر الجوهر “61 مباراة”، وخليل الزياني “40 مباراة” وكارلوس ألبرتو “36 مباراة”.
وفي تصفيات كأس العالم قاد رينارد المنتخب السعودي في 18 مباراة؛ حقق الفوز في 13 منها مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة، وسجل المنتخب خلالها 34 هدفًا مقابل 10 أهداف تلقتها شباكه، في أفضل نتيجة في تاريخ المنتخب بالتصفيات المؤهلة للمونديال.
وقاد رينارد المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي “خليجي 24” في قطر؛ حيث تأهل الأخضر إلى النهائي بعد الفوز على صاحب الضيافة في نصف النهائي قبل الخسارة أمام البحرين في المباراة النهائية.وفق “أخبار 24”.
وبعد كأس العالم، بدأ رينارد فصلاً جديداً في رحلته مع الأخضر من أجل الاستعداد للارتباطات المقبلة وعلى رأسها بالتأكيد كأس آسيا.. وتنتظر منه الجماهير مزيد وتحقيق البطولات على الصعيد القاري.