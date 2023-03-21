آل الشيخ: دوريان لـ”الشطرنج” في “الأندية والمدارس”

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، عن إطلاق دوريين للشطرنج للأندية، والمدارس، في وقتٍ لم يُحدده، لكنه قال إنه “قريباً”.
وقال “آل الشيخ”، في حسابه على “منصة تويتر”، إنه سيتم قريباً إطلاق دوري الأندية للشطرنج، بمباركة ودعم وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.
وأكد قرب تنظيم لعبة الشطرنج في المدارس بالتنسيق والدعم من وزير التعليم يوسف البنيان.
وشهدت الرياض، الأسبوع المنصرم، بطولة الشطرنج في أرينا بوليفارد رياض سيتي، وشهدت إقبالاً واسعاً، وسجل الأطفال حضوراً لافتاً.وفق “أخبار 24”.
واعتمدت في هذه البطولة قوانين وأنظمة الاتحاد الدولي للشطرنج، النابعة من النظام السويسري؛ إذ يتنافس المشاركون عبر 9 جولات، تقوم على نظام الشطرنج السريع – فيشر بوقت 15 دقيقة + 10 ثوان مع كل نقلة لكل اللاعبين واللاعبات.