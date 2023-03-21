طقس الثلاثاء.. استمرار انخفاض درجات الحرارة مع أمطار محتملة ببعض المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الثلاثاء) على مختلف مناطق المملكة.
وتوقع التقرير استمرار الانخفاض في درجات الحرارة المصحوب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على معظم مناطق المملكة.
وأضاف أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من المنطقة الشرقية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (28 درجة بمكة المكرمة، و25 درجة بالمدينة المنورة، و24 درجة بالرياض، و29 درجة بالدمام، و27 درجة في جدة، و19 درجة في أبها).