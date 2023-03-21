إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضانية بأبها.. وهذه مواعيدها

أعلنت أمانة منطقة عسير اليوم (الثلاثاء)، إعادة تفعيل وتأهيل السوق الرمضانية بأبها.
وأشارت إلى أن السوق ستبدأ في استقبال الزوار بداية شهر رمضان المبارك في موقعها السابق بحي” المشهد”، لافتة إلى أنه تم تخصيص 70 منفذاً لبيع المأكولات الرمضانية والشعبية، منها 39 منفذاً خُصصت للأسر المنتجة و31 منفذاً للمطاعم.
وأنهت الجهات المعنية بالتنظيم والإشراف جميع الترتيبات التنظيمية والعملية للسوق بعد تهيئتها والوقوف على الموقع العام ومواقع البيع، إضافة إلى توزيع المهام على فرق الرقابة اليومية وأعضاء الفريق التطوعي، حيث سيكون نشاط السوق طوال أيام شهر رمضان المبارك من بعد صلاة العصر حتى أذان المغرب ومن الساعة ٩ مساءً إلى الواحدة ليلاً. وفق “أخبار 24”.