“الثقافة” تطلق منحة للمهتمين بـ “الشعر العربي”

أعلنت وزارة الثقافة اليوم (الثلاثاء)، إطلاق “منحة أبحاث الشعر العربي”، والتي تتضمن 6 مسارات رئيسية، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للشعر الذي يصادف 21 مارس في كل عام.
وقالت الوزارة إن هذه المنحة البحثية تستهدف المهتمين والمختصين بالبحث في مجالات الشعر العربي المختلفة من داخل المملكة وخارجها، لتحقيق أهداف مبادرة “عام الشعر العربي 2023” نحو تعزيز مكانة الشعر العربي في ثقافة الفرد، وإثراء الإبداع الشعري المتطور والمستدام، وتجذره في تاريخ الجزيرة العربية.وفق “أخبار 24”.
وأوضحت الوزارة أن المنحة تغطي 6 مسارات رئيسية، مشيرة إلى أنها تأتي بشراكة مع هيئة الأدب والنشر والترجمة، وذلك ضمن أنشطة وبرامج مبادرة “عام الشعر العربي 2023″؛ التي أطلقتها وزارة الثقافة للاهتمام بالشّعر العربي كمكوّن رئيسي من مكوّنات الهُويّة السّعودية والعربيّة، للبحث في مجالاته وشعريّته وخصائصه الأسلوبيّة والمضمونيّة، إلى جانب دعم السياحة الثقافية.