السديس يعلن اكتمال التجهيزات لاستقبال المعتمرين والمصلين خلال شهر رمضان

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبدالرحمن السديس، استكمال منظومة الرئاسة التشغيلية والخدمية لاستقبال المعتمرين والمصلين والزائرين خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح أن الرئاسة استعدت بالعديد من البرامج والأنشطة والمبادرات التي تثري القاصدين وتقدم أرقى الخدمات وأجودها لهم، وتهيئة البيئة الإيمانية الخاشعة، من ذلك إطلاق مبادرة “خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا” في عامها الثامن.
وأشاد السديس بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، للجهات المعنية بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين بمواصلة العمل بأعلى كفاءة وأميز عطاء، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن والسهر على راحتهم؛ ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم بطمأنينة وسكينة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الحرمين الشريفين وقاصديهما يحظون بمتابعة كثيبة وعناية فائقة ورعاية من القيادة، من خلال توفير كافة الإمكانات والطاقات التي أسهمت في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة على صعيد التوسعات العملاقة والبنية التحتية والخدمات الرقمية والمنظومات التشغيلية ذات الكفاءة العالية.