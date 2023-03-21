44 مليون ريال توزيعات أرباح “الرياض للتعمير” بالنصف الثاني من 2022

كشفت شركة الرياض للتعمير، اليوم (الثلاثاء)، عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 44.4 مليون ريال، وذلك عن النصف الثاني من العام 2022.
وأوضحت الشركة، خلال بيان لها، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح بلغ 177.7 مليون سهم، وبلغ نصيب السهم الواحد من الأرباح 0.25 ريال، بنسبة توزيع 2.5 % من قيمة السهم الاسمية، مشيرة إلى أن استحقاق الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم سيكون بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة القادمة، الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا.
وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 300.4 مليون ريال بنهاية الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بانخفاض قدره 6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام 2021، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض الدخل من شركة تنال (شركة زميلة) بنسبة 16%، كنتيجة لانخفاض حجم مبيعات الأراضي مقارنة بالعام السابق، على الرغم من ارتفاع متوسط أسعار البيع.
كما ارتفعت تكاليف الإيرادات بنسبة 14%، نتيجة استثمار الشركة في أعمال الصيانة الأساسية لتحسين وتطوير أصول الشركة، كما ارتفعت مصاريف الزكاة بنسبة 36% مقارنة بالعام السابق، لتبلغ 12.6 مليون ريال، وذلك بالرغم من انخفاض المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 10% مقارنة بالعام السابق. وفق “أخبار 24”.
وعلى مستوى الإيرادات التشغيلية، حققت الشركة ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 8 ملايين ريال، نتيجة الاستحواذ على برج مكتبي خلال الربع الرابع من العام الماضي، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات التشغيل، ونسب الإشغال في مراكز وأسواق الشركة لتصل إلى 93%.
كما ارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية بنسبة 469% نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم المرابحات المستثمرة مقارنة بالعام السابق.