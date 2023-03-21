تجنباً للأمراض وزيادة الوزن..”الصحة”: هذه البدائل الصحية للسفر الرمضانية

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الثلاثاء)، عدد من البدائل الصحية للسفر الرمضانية، والتي تجنب الإصابة بالعديد من الأمراض، وزيادة الوزن.
وأشارت إلى ضرورة التركيز عليها والتخلي عن الأطعمة التي قد تسبب مشاكل صحية لاحتوائها على الكثير من السعرات الحرارية.
الأرز الصحي
وأوضحت أن الأرز الأبيض بديله البني، مبينة أن الأول ليس سيئاً لكن الثاني يحتوي على ألياف ومغذيات أكثر تجعل الشخص يشعر بالشبع والامتلاء لفترة أطول.
وأضافت أن المكرونة البيضاء يجب استبدال الحبوب الكاملة بها، كونها تساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، ما يساهم في الحفاظ على وزن متناسق خلال رمضان.
عصير التفاح
ونصحت باختيار عصير التفاح ووضعه بدل نصف كمية الزيت المطلوبة في وصفات الكيك والكعك، الأمر الذي سيقلل من السعرات الحرارية دون فقدان النكهة أو القوام، مبينة أن الزيت قد يزيد خطر الإصابة بالسمنة وتصلب الشرايين وأمراض القلب.
الجبن ومكعبات الدجاج
وبينت أن الجبن كامل الدسم بديله قليل الدسم، مع وضعه في الوصفات لتقليل السعرات الحرارية والدهون المشبعة التي ترفع الكوليسترول وتؤدي لخطر الإصابة بمرض القلب والسكتة الدماغية.
وأضافت أن مكعبات الدجاج الجاهزة بديلها مرقة الدجاج المنزلية، كون الجاهزة تحتوي على الملح بنسبة كبيرة ما يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية، مؤكدة أن المنزلية يتم عملها من خلال سلق الدجاج مع التوابل والاحتفاظ بالمرق.
خطورة الملح
وأكدت “الصحة” أن الملح بديله الأعشاب والتوابل الطازجة أو المجففة، والتي تضيف نكهة للطعام وتساعد على ترك الصوديوم، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في القلب والكلى جفاف الجسم.
المشروبات الطازجة
وأشارت وزارة الصحة إلى أن المشروبات المحلاة تحتوي على سعرات حرارية عالية دون أي قيمة غذائية، وتساهم في زيادة الوزن وتسوس الأسنان ومشاكل صحية أخرى، ونصحت باستبدال العصائر الطازجة بها.
كما طالبت باختيار الحليب الخالي أو قليل الدسم بدلاً من كريمة الطبخ لوصفات الحساء القائمة على الكريمة أو عند الخبز، لتقليل السعرات الحرارية والدهون التي تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
مشاكل الحلويات
وكشفت أن الحلويات يفضل استبدال الشوكولاتة الداكنة بها، لاحتوائها على مضادات الأكسدة المفيدة لصحة القلب، وتجنب المليئة بالسكر والألوان الصناعية لتسببها في تسوس الأسنان.
كما نوهت بتجنب استخدام المحليات المصنعة المليئة بالسكر على اللقيمات واستبدال العسل بها مع تناول كميات قليلة، لأنها قد تسبب السمنة، والسكري وارتفاع الكوليسترول، وأمراض القلب والشرايين.
الزيوت المهدرجة
وشددت وزارة الصحة على ضرورة تجنب الزيوت المهدرجة بالطبخ، لما لها من تأثير على مستويات الكوليسترول، وزيادة خطر التعرض للنوبات القلبية والسكتة الدماغية، واستبدال بالزيوت الطبيعية بها، مثل الزيتون والأفوكادو.
أهمية السلطات
وأكدت الوزارة أهمية تناول السلطة بالخضراوات الطازجة الملونة والخس الداكن، للحصول على العناصر الغذائية المختلفة المهمة للصحة، وعدم الإفراط في الإضافات عالية الدهون أو الجبن أو الخبز المحمص، لأنها قد تتجاوز الاحتياج اليومي من السعرات الحرارية وتؤدي لزيادة الوزن. وفق “أخبار 24”.
وطالبت بإضافة البروتين للسلطة لتصبح وجبة مشبعة مثل الفاصوليا أو صدور الدجاج المشوي أو السلمون المعلب، مع إضافة الخل مع الزيوت النباتية للاستفادة من الفيتامينات التي تذوب في الدهون ، مع تجنب التتبيلات الغنية بالصوديوم والتي غالباً ما تكون مصدرا خفيا للسكر المضاف.
نصائح التسوق
ونصحت الوزارة عند التسوق بقراءة الملصق الغذائي لاختيار الأطعمة المفيدة، وتجنب المعلبات المحفوظة والمعالجة بالسكر والصوديوم والمواد الحافظة، إلى جانب شراء منتجات الخبز ذات الحبوب الكاملة بدلاً من الحبوب المتعددة.