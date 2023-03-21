دشّن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، اليوم (الثلاثاء)، مراكز الدفاع المدني في مركز “الفويلق” التابع لمحافظة القويعية، ومركز “بدائع العضيان” بمحافظة عفيف.
وشاهد أمير المنطقة عرضًا مرئيًا عن المراكز، ثم التقى منسوبي الدفاع المدني في الفويلق وبدائع العضيان عبر الاتصال المرئي، كما استمع إلى شرح من مدير الدفاع المدني بمنطقة الرياض اللواء الدكتور محمد أبو عباة عن المراكز والإمكانات النوعية المتوفرة من آليات وأفراد.
وأعرب الأمير فيصل بن بندر، خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن آماله بأن يكون افتتاح المراكز ذراع خير وسلامة للمواطن والمقيم وحفظ ممتلكات الدولة.
وفق “أخبار 24”.