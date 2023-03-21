توفير 284 وظيفة لأسر السجناء.. أمير الشرقية يدشن الحملة الرمضانية لـ”تراحم”

دشن أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، الحملة الرمضانية لتراحم الشرقية، وذلك خلال رعايته للحفل السنوي للجنة لتكريم الداعمين وشركاء النجاح، والذي تم الإعلان فيه عن 284 وظيفة لأسر السجناء، وتوقيع ١٤ شراكة نوعية.
وأوضح الأمير سعود أن الأعمال التي تقدمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم “تراحم” تعد جزءا من أعمال الخير والتكافل المنتشرة في الوطن، مضيفا أنها منذ تأسيسها تقوم بدور مهم لرعاية أبناء السجناء وذويهم من خلال الدعم المعنوي أو المادي أو العيني، وكذلك المفرج عنهم من خلال تسهيل حياتهم بعد قضاء محكوميتهم من أجل المساهمة في خدمة وطنهم ومجتمعهم.
ونوه الأمير سعود بحرص الحكومة على إصلاح النزلاء في السجون ومساعدة أسرهم، وتوفير احتياجاتهم لتجاوز الصعوبات التي قد تواجههم ودعم الجهات التي تساهم في تحقيق هذا الهدف.
من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة تراحم الشرقية’ عبد الحكيم الخالدي، أن اللجنة تقدم الرعاية الشاملة للسجناء والمفرج عنهم وأسرهم عبر سلسلة من البرامج والمشاريع المتخصصة.
فيما أكد المدير التنفيذي لتراحم الشرقية، أن اللجنة تقدم خدماتها ضمن ٣ مسارات، وهي مسار الرعاية الأساسية ومسار العناية الأسرية ومسار تنمية القدرات، مشيرًا إلى أن عدد مستفيدي تراحم الشرقية منذ تأسيسها قبل ١٣ عامًا قد تجاوز ٢٠٠ألف مستفيد، فيما بلغ حجم المساعدات المقدمة أكثر من ٦٧ مليون ريال.
وفق “أخبار 24”.