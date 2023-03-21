“السجون” تتيح الدفع الإلكتروني لخدمة “فرجت” عبر “أبشر”

أعلنت المديرية العامة للسجون عن إتاحة الدفع الإلكتروني لخدمة “فرجت” عبر “أبشر” من خلال قنوات “مدى، البطاقات الائتمانية”، من أجل التسهيل على الراغبين في سداد المديونيات عن سجناء الحقوق المالية من قبل ذويهم أو فاعلي الخير.
وحثت المديرية المتبرعين على التأكد من صحة الفواتير التي يرغبون في سدادها من خلال منصتي أبشر وإحسان، إضافة إلى موقع ناجز التابع لوزارة العدل، والتأكد من مقدار المبلغ المدخل المراد التبرع به لفواتير “فرجت” قبل إتمام عملية الدفع.وفق “أخبار 24”.
وتتميز خدمة “فرجت” بالبحث عن الحالات المستحقة من سجناء الحقوق المالية، واستعراض تفاصيل الحالات؛ مثل مدة الحكم، والعمر، وعدد أفراد الأسرة، والمبلغ المتبقي، والتحقق من رقم الفاتورة؛ للتأكد من صحة إدراجها في الخدمة، وعرض الموقوفين الأكثر استحقاقًا آليًّا.