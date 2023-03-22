قدّمت مدينة الملك سعود الطبية وهيئة الصحة العامة “وقاية”، مجموعة من النصائح للتغلب على مصاعب الصيام واتباع نمط حياة صحي خلال شهر رمضان المبارك.
وحددت مدينة الملك سعود مجموعة من الخطوات المفيدة للتغلب على مصاعب الصيام في أول أيام رمضان، وتشمل: شرب نحو 10 أكواب من الماء يومياً للشخص البالغ ذي الوزن العادي، وتناول وجبات سحور فقيرة بالسكريات المكررة أو النشويات.
كما شددت على التخفيف من شرب القهوة قبل دخول الشهر، وتفادي كل ما يسبب التوتر والانزعاج والقلق والعصبية خلال الصيام، وتجنب الخروج قدر الإمكان أوقات الظهيرة لتفادي الشعور بالعطش، والتدرج في الإفطار لتجنب الشعور بالتخمة والانتفاخ.
فيما أوصت هيئة الصحة العامة المقبلين على الصيام باتباع نظام صحي متوازن، وتجنب الأطعمة السريعة والغنية بالدهون والسكريات، والمواظبة على ممارسة النشاط البدني متوسط الشدة لمدة 30 دقيقة على الأقل (150 دقيقة في الأسبوع).
ونصحت الهيئة أيضاً بالحصول على قسط كافٍ من النوم ليلاً وتجنب السهر، والتواصل مع الأهل والأصدقاء، وتجنب التدخين أو محاولة الإقلاع عنه.
وفق “أخبار 24”.