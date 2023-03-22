نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “الأمن العام” يجدد التحذير من التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل
22/03/2023   7:07 ص

“الأمن العام” يجدد التحذير من التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

+ = -
300

جدّد الأمن العام التحذير من نقل أو تشغيل أي من مخالفي نظامي الإقامة والعمل، أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم.

وأكّد الأمن العام أن كل من يتعامل مع المخالفين سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً.

كما حذر أصحاب الأعمال الذين يمكّنون عمالتهم من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، من تطبيق العقوبة بحقهم وهي الغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف ريال والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى المنع من الاستقدام لمدة تصل إلى 5 سنوات.

وأوضح أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص، تطبق بحقه عقوبات تتضمن غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر مع الترحيل.

التحذير من التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام” يجدد التحذير من التعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885255336.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.