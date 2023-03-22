أصدر وزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر قراراً بتكليف اللواء الركن محمد القحطاني رئيساً للجهاز العسكري، واللواء طيار ركن فهد بن سعيدان نائباً لرئيس الجهاز العسكري ورئيساً لمجلس برنامج شبكة الاتصالات بالوزارة.
وشملت قرارات الوزير تعيين اللواء طيار ركن محمد السيف رئيساً لهيئة طيران الحرس الوطني، واللواء ركن صالح العريفي مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الشرقي، واللواء ركن عبد الله التويجري مساعد الوكيل للجهاز العسكري للقطاع الغربي، واللواء ركن عايد العصيمي قائداً لكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان، واللواء محمد السبيعي رئيساً لهيئة الاستخبارات، واللواء الركن سعيد الشهراني رئيساً لهيئة التعليم والتدريب.
كما تضمنت تعيين المهندس أسامة الراشد مديراً عاماً للإدارة العامة لتقنية وأمن المعلومات بالوزارة، والمهندس ماجد العبد الكريم مشرفاً عاماً على الخدمات الرقمية والتقنية للوزارة والجهات التابعة لها، وفهد المزروع مديراً عاماً للإدارة العامة للميزانية، والمهندس فهد العياف مديراً عاماً للإدارة العامة للمشتريات العسكرية بالإضافة إلى عمله وكيلاً للوزارة لشؤون المشاريع.
وفق “أخبار 24”.