لاعب التعاون المهديوي: الدوري اختلف بقدوم رونالدو.. وأحب مشاهد سلمان وكورنادو

أبدى المحترف الهولندي بصفوف نادي التعاون، أشرف المهديوي، سعادته بالحياة في المملكة، مُشيدًا في الوقت ذاته بجودة بطولة الدوري.
وقال المهديوي، خلال لقاء ببرنامج “كورة روتانا”: “لاعبو التعاون لديهم إمكانيات فنية عالية، والدوري السعودي اختلف كثيراً خاصة بعد انتقال كريستيانو رونالدو نستطيع تحقيق الأفضل، وأطلب من الجميع عدم الرضا بالترتيب الخامس”، قبل أن يضيف: “أحب مشاهدة سلمان الفرج وكورونادو.. ولا أهتم بما يدور في وسائل الإعلام”.
وأتم المحترف الهولندي تصريحاته بقوله: “في البداية كان المشوار صعبًا من حيث التأقلم مع المجموعة، وبيئة التعاون أفضل من جميع الأندية التي لعبت بها سابقاً، وأعد الجماهير بالأفضل، أشكر رئيس التعاون وأحب أفكار وطريقة المدرب شاموسكا، وأطلب من الجمهور الاستمرار في دعمنا”. وفق “أخبار 24”.